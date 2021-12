Calciomercato, si chiude a 20 milioni: Draxler sbarca in Serie A

Julian Draxler vicinissimo a lasciare il Psg, il tedesco può arrivare in Italia per una cifra di circa 20 milioni di euro

La sessione di mercato di gennaio che sta per arrivare non prevede grandissimi colpi, ma di sicuro nasconde opportunità interessanti. Diversi top club, in Italia e all’estero, si muovono per operazioni in entrata, ma anche in uscita: le risorse economiche, del resto, rappresentano un problema per molti in questo momento storico.

Ha bisogno di monetizzare, incredibile a dirsi, anche il Psg, che dunque ragiona su alcune uscite. Prima fra tutte, quella di Julian Draxler. La posizione del talentuoso tedesco è ormai marginale nel super ‘roster’ dei parigini. Pochettino non gli ha mai concesso troppo spazio e avrebbe dato il via libera al suo presidente Al Khelaifi per una cessione. In questo modo, ci sarebbe anche la possibilità di effettuare acquisti di giocatori più vicini ai desideri del tecnico argentino. Secondo il portale iberico ‘DonBalon’, il Psg vuole ricavare dalla cessione di Draxler una cifra prossima ai 20 milioni di euro.

Draxler, addio deciso dal Psg: la Juventus torna in pole position

Una cifra non elevatissima, che potrebbe essere alla portata delle casse della Juventus. I bianconeri devono senza dubbio aumentare la qualità in mediana e un giocatore del genere farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri, da sempre suo estimatore. Ricordiamo che qualche anno fa, il suo acquisto dal Wolfsburg sembrava ormai vicinissimo, ma sfumò sul gong del mercato. Da sempre, uno dei grandi rimpianti bianconeri.

Juventus che appare decisamente in vantaggio sulla concorrenza per l’acquisto di Draxler, anche perché altre squadre che pure potrebbero essere potenzialmente interessate sembrano avere necessità di altro tipo al momento. Un rinforzo simile a centrocampo potrebbe rappresentare il cambio di passo in termini di qualità che Allegri chiede per una seconda parte di stagione da protagonista in Italia e in Europa. Situazione da monitorare con attenzione nei prossimi giorni e che potrebbe fornire già sviluppi molto importanti nello scacchiere del mercato invernale. I bianconeri vogliono lanciare un segnale, anche in una stagione fin qui molto difficile.