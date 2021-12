Calciomercato Juventus, occasione Cavani: “Trattativa avviata”

Accostato alla Juventus come possibile occasione di gennaio, arriva la notizia su Edinson Cavani: trattativa avviata per il Matador

L’occasione di gennaio. Edinson Cavani potrebbe essere il più classico degli affari invernali. Attualmente alle prese con un infortunio, il ‘Matador’ fa parte dei possibili partenti del Manchester United: una situazione che stava sviluppandosi già prima dell’arrivo di Rangnick e che non è cambiata con l’arrivo fino al termine della stagione del tecnico tedesco.

L’ex Napoli e Palermo, nonostante i suoi 34 anni, resta comunque un attaccante di grande affidamento: sotto porta non ha perso lo smalto dei tempi migliori e può far gola a qualche ‘grande’ che ha bisogno di gol nella seconda parte di stagione. Così è uno dei nomi accostati alla Juventus che tra gennaio e giugno dovrà rifare il look al proprio attacco con Vlahovic come grande obiettivo. Ma Cavani piace anche al Barcellona, orfano di Messi e privo anche del Kun Aguero. Una doppia affascinante ipotesi per l’ex Paris Saint-Germain per il quale si parla di trattativa già avviata con un club.

Calciomercato Juventus, Palmeiras su Cavani: trattativa avviata

Niente Barcellona o Juventus però per Edinson Cavani. La società che ha avviato la trattativa per l’uruguaiano sarebbe il Corinthians. Secondo quanto riferito su Twitter da Jorge Nicola, il club di San Paolo avrebbe avviato la trattativa per portare Cavani in Brasile. Quella di un ritorno in Sudamerica è una pista da tempo battuta per l’uruguaiano. La scorsa primavera il suo approdo al Boca Juniors sembrava cosa fatta, prima che decidesse di continuare con il Manchester United.

Scelta non fortunata almeno a giudicare dalle presenze in campo in questa stagione: otto apparizioni per un totale di meno di 300 minuti e appena un gol fatto. Fuori causa da inizio novembre, la sua avventura con i ‘Red Devils’ potrebbe essere arrivata al capolinea. Juventus e Barcellona sono tra i club interessati ma dal Brasile arriva anche la notizia della trattativa avviata con il Corinthians che prova a riportare il Matador in Sudamerica.