Ribaltone Donnarumma, per il portiere ora cambia tutto

Per Donnarumma il futuro potrebbe cambiare: svolta in arrivo per il portiere del Paris Saint-Germaina

Gianluigi Donnarumma può scendere in campo da titolare ancora una volta questa sera nella sfida tra il Psg e il Monaco. Dopo essere partito dal primo minuto in Champions, l’ex estremo difensore del Milan potrebbe vincere ancora quest’oggi il ballottaggio con il collega Keylor Navas.

Un dualismo di cui si è discusso molto negli ultimi mesi: l’arrivo a Parigi di Donnarumma non ha fatto piacere all’ex Real Madrid e Pochettino ha scelto di non decidere, alternando i due portieri in maniera quasi scientifica. Una situazione che ha portato lo stesso Donnarumma a lamentarsi via stampa, così come Raiola. Ora però le cose potrebbero cambiare e ne è convinto ‘Le Parisien’ che fa il punto sul dualismo in porta.

Psg, cambia tutto per Donnarumma: gerarchia ribaltata

Il quotidiano francese racconta dell’umore cambiato di Donnarumma. Il portiere ora è convinto di aver ribaltato la gerarchia e quindi le lamentele sul dualismo sono passate in archivio. Sempre secondo ‘Le Parisien’ l’ex Milan si sente ora fiducioso per il futuro ed è convinto che presto riesca a prendersi quel ruolo da numero 1 che gli è stato promesso.

Una situazione che cambierebbe tutto, rispetto alle settimane passate quando il continuo ballottaggio con Keylor Navas aveva fatto parlare anche di un possibile addio di Donnarumma al Psg.