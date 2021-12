Le pagelle di Sassuolo-Lazio 2-1: Berardi trascinatore, Zaccagni non basta

Dopo Juventus e Milan, il Sassuolo supera anche la Lazio: a Reggio Emilia finisce 2-1 per i neroverdi

Un’altra vittoria prestigiosa per il Sassuolo, che dopo gli scalpi di Juventus e Milan, colleziona anche quello della Lazio. I neroverdi conquistano i tre punti in rimonta al Mapei dopo aver finito il primo tempo al riposo in svantaggio grazie al gol di Zaccagni. Nella ripresa, Berardi e Raspadori ribaltano la situazione.

SASSUOLO

Consigli 5,5 – Incolpevole sul gol di Zaccagni. Spettatore per il resto della gara.

Toljan 5,5 – Non chiude su Zaccagni. Sbaglia l’approccio.

Ferrari 5,5 – Concorso di colpa sul gol dell’1-0 laziale. Distratto. Dal 72’ Ahyan 4 – Stende Muriqi lanciato a rete: espulso.

Chiriches 6 – Alla lunga vince il duello con Immobile, ma commette qualche ingenuità. Arcigno.

Rogerio 5,5 – Travolto da Pedro. Si affaccia poche volte nella metà campo avversaria.

Frattesi 6,5 – Fatica a farsi spazio tra le maglie della Lazio. Il destro da fuori trova la risposta di Strakosha.

Lopez 6,5 – Akpa Akpro e Cataldi, a turno, lo tamponano. Cresce nella ripresa.

Berardi 7,5 – Fastidioso tra le linee. Si inventa il gol dell’1-1. Travolgente. Dall’80 Defrel s.v.

Raspadori 7 – Prova la soluzione da fuori area senza fortuna. Ci riesce nel secondo tempo. Dall’88’ Muldur s.v.

Traore 6,5 – Tanto movimento e buone idee. Dinamico. Dal 72’ Hernique s.v.

Scamacca 6,5 – Si libera spesso della marcatura di Acerbi. Strakosha si oppone sulle sue conclusioni. Dall’80’ Boga s.v.

All. Dionisi 7 – I suoi ragazzi, colpiti a freddo, non si scoraggiano e trovano il successo.

LAZIO

Strakosha 5 – Gradi riflessi su Scamacca in un paio di occasioni e su Frattesi dalla distanza. Non può nulla su Berardi. Qualche incertezza su Raspadori.

Hysaj 5,5 – Ruba palla e dà il là al vantaggio biancoceleste. Attento nel complesso. Dal 77’ Muriqi s.v.

Luiz Felipe 4,5 – Raddoppia in ritardo su Berardi sul primo e sul secondo gol.

Acerbi 4 – Scamacca gli fa passare un brutto pomeriggio. Berardi lo punta due volte, tira e segna. In evidente difficoltà.

Marusic 5 – Sulla sinistra si trova bene, ma dura solo un tempo.

Akpa Akpro 5 – Torna titolare complice il forfait di Luis Alberto. Fa legna nel mezzo non senza confusione. Dal 70’ André Anderson s.v.

Cataldi 6 – Si prende le redini di un centrocampo inedito. Detta i tempi. Unica luce nel mezzo. Dal 77’ Leiva s.v.

Basic 5,5 – Bene negli inserimenti e nei raddoppi di marcatura. Cala con il passare dei minuti. La traversa gli nega il gol su punizione nel finale.

Pedro 6 – Confeziona l’assist per Zaccagni. Sempre propositivo. Alza bandiera bianca per un problema fisico. Dal 46’ Felipe Anderson 4 – Ottima diagonale difensiva appena entrato. In avanti non lascia il segno.

Immobile 4,5 – Non è al top, ma non si risparmia. Quasi mai pericoloso.

Zaccagni 6,5 – Trasforma il gol il primo pallone toccato. Altra prova convincente. Esce per infortunio. Dal 65’ Lazzari 4,5 – Tanta corsa e poco più.

All. Sarri 5 – La sua squadra inizia bene, pur senza Milinkovic e Luis Alberto, ma crolla clamorosamente nella ripresa.

Arbitro Sozza 5,5 – Tutto sotto controllo. Giudica regolare un mani in area del Sassuolo. Giusto il rosso ad Ayhan per il fallo su Muriqi.

Il tabellino:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Boga, Defrel. All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Lazzari, Escalante, Leiva, A. Anderson, F. Anderson, Moro, Muriqi. All.: Sarri

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno)