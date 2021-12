Flop Juventus, Allegri ancora sotto attacco | “È inaccettabile”

La Juventus non sta riuscendo a trovare continuità in questa stagione. Nuovo attacco a Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro il Venezia

L’avvisaglia che qualcosa non andava è arrivata presto, quest’anno, in casa Juventus. La sconfitta, allo Stadium, contro l’Empoli per 0-1, con Cristiano Ronaldo comodamente (e pensierosamente) accomodato in panchina, infatti, ha subito fatto capire che pure la stagione, all’ora appena iniziata, fosse di transazione.

Nonostante, comunque, in quasi tutte le esperienze di Massimiliano Allegri lo start sia sempre stato un po’ in salita rispetto al resto. Eppure, adesso, a due giornate dalla fine del girone d’andata, i bianconeri hanno veramente poco di cui gioire, forse solo il primo posto in un girone di Champions League non troppo difficile, ecco. Ieri, per esempio, al fischio finale della partita contro il Venezia, pareggiata dai padroni di casa con un gol da fuori area di Mattia Aramu, quella che prima poteva essere solo un’ipotesi, è diventata una certezza. La squadra ha delle lacune, evidenti e forse difficilmente appianabili a campionato in corso. Non ce ne voglia il calciomercato di gennaio.

Juventus, altro flop contro il Venezia: critiche ad Allegri

Eh sì, lo sa anche il mister che li ha portati due volte in finale di coppa, il mister che non è mai stato messo in discussione però, anzi. Nell’analisi post partita, ha ricordato bene Fabio Ravezzani, Allegri è sempre lucidissimo: spiega a menadito cosa è successo. Non ci vuole un genio (forse), ci vuole piuttosto, dice sempre il giornalista, una soluzione.

Ravezzani sul suo profilo Twitter spiega senza mezzi termini: “Allegri si sta rivelando perfetto nelle analisi post partita (2 punti su 15 contro squadre abbordabili sono inaccettabili). Ma questo siamo capaci a farlo anche noi. Da lui ci si aspettano soluzioni, non constatazioni”. E allora, così non va. Specie se in cinque gare contro squadre sulla carta abbordabili, la Juventus ha portato a casa due punti anziché quindici, e cioè il bottino pieno. Poco, forse pochissimo, se si pensa a come stanno viaggiando Inter, Milan, Napoli e anche l’Atalanta. Il treno è passato per lo scudetto, ormai (a meno di miracoli calcistici), ma almeno per la Champions la Vecchia Signora rimane in corsa. E se non fosse così, altro che anno zero, si dovrebbe parlare di annus horribilis.