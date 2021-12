Ramsey scombina i piani della Juventus: richiesta ‘folle’ del gallese

Nei piani della Juventus c’è la cessione di Ramsey a gennaio, per poter poi investire sul mercato: il gallese scombina tutto

Non è mai scoccata la scintilla tra Aaron Ramsey e la Juventus, i tifosi più maliziosi accusano il centrocampista di essere un giocatore del Galles e non del club piemontese.

I dati relativi alle sue presene stagionali, peraltro, non fanno che dare ragione a quei tifosi: l’ex Arsenal ha giocato più minuti con la propria nazionale che con la ‘Vecchia Signora’ in questa prima parte di stagione. Ormai è altrettanto chiaro che Ramsey non fa più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e che la sua cessione libererebbe un grosso spazio salariale. Il suo addio, quindi, potrebbe permettere alla Juventus di intervenire sul mercato già nella finestra invernale: le richieste del gallese, però, potrebbero scombinare tutti i piani della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, si complica la cessione | Richieste troppo elevate di Ramsey

La Juventus è al lavoro per trovare una soluzione riguardo ad Aaron Ramsey, liberarsene significherebbe alleggerire il bilancio in maniera significativa. Essendo praticamente nullo l’apporto in campo del gallese, poi, perderlo non comporterebbe una diminutio dal punto di vista tecnico. Le squadre interessate all’ex Arsenal ci sarebbero pure, come raccontato su Calciomercato.it, con Everton e Newcastle pronte a muoversi a gennaio. Il problema, però, sarebbero le richieste del giocatore.

Secondo quanto riferito dal ‘The Express’, Ramsey non sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio da 7 milioni netti a stagione che la Juventus gli deve fino al 30 giugno 2023. Questo starebbe raffreddando Everton e Newcastle, che non vorrebbero imbarcarsi quel pesante ingaggio per due stagioni e mezzo. Il rischio, quindi, che le richieste del gallese possano rovinare i piani dei bianconeri sul mercato di gennaio si fa sempre più concreto. Senza l’uscita di Ramsey, infatti, sarà difficile consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo innesto.