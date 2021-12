Crisi Juventus, vogliono l’esonero di Allegri | Decisione presa

Crisi per la Juventus, alcuni tifosi vogliono l’esonero di Max Allegri; arriva la decisione su un sondaggio online

Prosegue la crisi di gioco e di risultati della Juventus. Anche ieri, sul campo del Venezia, nella 17a giornata di Serie A, i ragazzi di Allegri hanno giocato un’altra prova deludente. Uno a uno il risultato finale dopo le reti di Morata e Aramu. Si tratta di un risultato ampiamente negativo per le ambizioni da Champions League dei bianconeri. Così, veementi critiche hanno toccato nuovamente l’operato del tecnico.

In tanti, sui social, hanno infatti chiesto pubblicamente l’esonero di Allegri. Il suo ritorno finora non ha sortito gli effetti sperati, come dimostra l’attuale sesto posto in classifica a meno undici punti dalla capolista Milan. Così, tramite un sondaggio su Telegram, Calciomercato.it ha chiesto ai tifosi quale sia la miglior soluzione per la società torinese.

Calciomercato Juventus, i tifosi chiedono l’esonero di Allegri

Chiara la domanda della nostra redazione: “Ennesimo passo falso della Juventus e Allegri nel mirino di critica e tifosi. Quale sarebbe la soluzione migliore per rinascere?”.

La maggioranza dei tifosi ha scelto l’esonero del toscano (35% dei votanti). Il 31% ha invece preferito l’eventuale approdo di un nuovo dirigente nella società di Agnelli, mentre il 13% ha optato per le dimissioni di Allegri. Solo il 21% ha invece scelto la conferma del tecnico.