Calciomercato Juventus, il ritorno dura poco | Addio immediato

Calciomercato Juventus, si può concretizzare un rapido addio per un bianconero: in arrivo una proposta per la cessione

La Juventus deve concentrarsi sul mercato di gennaio ormai in arrivo, dove, ormai è chiaro, andranno compiute mosse importanti. Il rendimento della squadra stenta troppo, il pareggio con il Venezia ha rallentato ancora la rincorsa Champions quando sembrava che, calendario alla mano, si potesse iniziare a fare l’andatura.

Massimiliano Allegri attende rinforzi di spessore, di sicuro almeno un colpo a centrocampo e possibilmente anche qualcosa in attacco. Sono del resto i due difetti principali della sua avventura torinese 2.0: mancanza di solidità e reparto offensivo asfittico. La società è al lavoro per provare ad accontentarlo, i margini di manovra non sono elevatissimi ma un contributo potrebbe arrivare dalle cessioni. In questo senso, occhio a un possibile addio dopo un ‘ritorno’ lampo.

Calciomercato Juventus, ‘ritorno’ lampo per Douglas Costa: subito via, la proposta dalla Spagna

Parliamo di Douglas Costa, che come raccontato da Calciomercato.it potrebbe tornare alla Juventus dopo la retrocessione del Gremio. Il brasiliano tuttavia non pare rientrare, da tempo, nei piani della società. Allegri lo ha molto apprezzato ai tempi del suo primo ciclo in bianconero, ma l’ex Bayern Monaco non è più lo stesso giocatore, con una condizione fisica purtroppo imperfetta che lo ha limitato. Ecco perché di fronte alla giusta offerta con buona probabilità verrà ceduto. E tale offerta potrebbe arrivare dalla Spagna.

Secondo il portale iberico ‘fichajes.net’, ci pensa seriamente il Siviglia. Il club andaluso vuole intervenire sul mercato invernale per rinforzare il proprio reparto offensivo, anche a causa dei numerosi infortuni. Le ambizioni del club, in patria e in Europa, nonostante l’uscita dalla Champions, sono evidenti e Monchi, ex ds della Roma, ben ricorda quanto Douglas Costa fosse un giocatore, se fisicamente a posto, capace di incidere. Dunque, alla riapertura del mercato, l’intenzione è provare ad accaparrarselo per una cifra non particolarmente elevata. Il suo cartellino sarebbe valutato tra i 4 e i 6 milioni di euro, un importo che comunque aiuterebbe la Juventus a fare cassa. La decisione finale spetterà ai bianconeri.