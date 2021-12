“Inaccettabile”: Allegri out, per la Juventus arriva la ‘sentenza’

Il pareggio contro il Venezia accende il dibattito in casa Juventus: sui social spopola l’Allegri out e si invoca l’esonero

Un pareggio e la zona Champions che può allontanarsi ancora di più. Altra serata da dimenticare per la Juventus che in campionato non riesce a trovare la continuità necessaria per accorciare le distanze da chi è davanti.

L’1-1 a Venezia non è andato giù al popolo bianconero che ha manifestato tutto il suo dissenso sui social.

Tra i più bersagliati c’è sicuramente Massimiliano Allegri, tecnico ritornato dopo due anni sulla panchina juventina trovando una squadra diversa e non riuscendo, almeno finora, a dare una nuova identità. Proprio per questo i tifosi si sono scagliati contro di lui, facendo entrare in testa alle tendenze di Twitter l’hashtag Allegri out.

Calciomercato Juventus, Allegri out: i tifosi hanno il colpevole

In molti accusano l’allenatore toscano di non aver dato un gioco alla Juve, altri lo accusano di essere un ‘catanacciaro’ e c’è chi vede una sola strada possibile: “Non è degno di mangiare il panettone”.

Ecco alcuni tweet su Allegri:

#VeneziaJuve un anno non fortunato condito da un allenatore che dopo 5 mesi e mezzo non ha dato un’identità alla #Juve. #AllegriOut sempre.#KaioJorge #Dybala — Mario Guglielminetti (@mariogug) December 11, 2021

#ALLEGRIOUT

NON SI POTEVANO PERDERE PUNTI IN QUESTO MESE, INACCETTABILE — furetto trombaiolo (@gabryhz) December 11, 2021

Anche oggi più di ieri #ALLEGRIOUT. Chi vuole il bene della Juve deve volere questo, non c’è alcun futuro. #VeneziaJuve — Simone (@s1mon9901) December 11, 2021

Questo non è calcio, prendi il tuo orgoglio e la tua mentalità novecentesca e tornatene a Livorono.#AllegriOut — ennevi_official (@EnneviO) December 11, 2021

L’importante aver giocato da provinciale. Ragazzi rovinati. Squadra rovinata. Gioco non ne parliamo non esiste proprio. La missione di Allegri continua alla grande.#VeneziaJuventus #AllegriOut — Elio (@Elio_Horse) December 11, 2021

E non si tratta neanche di catenaccio, non facciamo confusione, qui non c’è nessun tipo di gioco, lo zero assoluto #AllegriOut #VeneziaJuventus — Auron (@guitarmaster188) December 11, 2021

#AllegriOut la pazienza ha un limite — Flying✈ (@flying_flv) December 11, 2021