Venezia-Juventus, altro che rinnovo: ‘si vota’ la cessione di Dybala

Primo tempo inizialmente molto sfortunato per la Juventus che perde sin da subito Paulo Dybala. Un infortunio che fa riflettere anche i tifosi

Pronti, via ed è subito infortunio in casa Juventus. Dopo circa 11 minuti infatti in casa bianconera si è fermato Paulo Dybala per un problema fisico, costringendo subito Allegri al cambio forzato. La smorfia dell’argentino non è stata particolarmente incoraggiante, e al suo posto il tecnico toscano ha prontamente lanciato in campo il giovanissimo Kaio Jorge.

Per la ‘Joya’ si dovrebbe trattare di un problema al ginocchio destro, prontamente fasciato. I continui problemi fisici occorsi negli ultimi due anni a Dybala iniziano però ad essere molto preoccupanti anche in ottica futuro, considerando il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo pesante che andrebbe ratificato per proseguire insieme il matrimonio.

Venezia-Juventus, Dybala ko in avvio: i tifosi riflettono sul futuro

I problemi fisici di Dybala sono però materiale di riflessione attenta anche da parte dei tifosi, che iniziano a non avere più particolare fiducia a lungo termine sull’argentina. Una parte della tifoseria infatti su Twitter si è lasciata andare a diversi commenti relativi al destino della ‘Joya’.

Il rinnovo è pesante e gli infortuni sono ancora troppi.

I muscoli di Dybala sono un problema… bisogna riflettere — Francesco Laurenzi (@franzaq) December 11, 2021

#dybala esce nuovamente!! Non più di 5 partite di seguito da un anno e mezzo a questa parte! Conviene rinnovare? #VeneziaJuve — Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫️⚪️ (@pauloflorenz) December 11, 2021

Certo che Dybala è fatto di cristallo 😕🙁

Dai Paolino 💪🏻 #VeneziaJuve #ForzaJuve — Luca Carioli (@luca_carioli) December 11, 2021

Dybala io ti voglio un bene dell’anima ma sei sempre rotto tesoro #VeneziaJuve — Susanne (@WonderfulRose_) December 11, 2021

Spiace ma Dybala non è assolutamente più affidabile fisicamente. Lo si vuole bene ma il rinnovo a queste cifre non è a favore della Juve..#VeneziaJuve — Vito 🇮🇹 (@Vitooo1897) December 11, 2021

Dybala rotto non ci voglio credere… E questo vuole 10 milioni 😂😂 — Moon (@M0ON1117) December 11, 2021

Dybala muscolarmente andato

Palese

Purtroppo

Ci vuole L’attacco nuovo per il prossimo anno.#Dybala #VeneziaJuve — ⚪Spí⚫ (@Spi0478) December 11, 2021

Basta #Dybala ne ha sempre una ma di cosa è fatto?? Vada a giocare altrove — bartolomeoquetti 🇮🇹 🇺🇸⚪⚫💛💜 (@Bartq68) December 11, 2021