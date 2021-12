Venezia-Juventus, i convocati di Allegri: cinque pedine out

Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus per l’insidiosa trasferta contro il Venezia: cinque pedine bianconere out

C’è ancora entusiasmo in casa Juventus per il traguardo ottenuto in Champions League. A dispetto di quanto si pensasse, i bianconeri sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale vincendo il proprio girone. Dopo il pesantissimo ko subito per mano del Chelsea, nessuno credeva che la ‘Vecchia Signora’ potesse farcela. Invece, a sorpresa, è arrivato il pareggio last minute dei ‘Blues’ contro lo Zenit a far esplodere di gioia tutto l’ambiente.

Ora, però, è il momento di concentrarsi nuovamente sulla Serie A. Gli uomini di Allegri vengono da due netti successi contro Salernitana e Genoa, ma la classifica continua a destare non poche preoccupazioni. Il quarto posto (occupato dall’Atalanta) dista 7 punti, ma i prossimi impegni prima della sosta possono facililitare un recupero da parte della Juve. Il gruppo si ritroverà contro nell’ordine Venezia, Bologna e Cagliari. Con i primi la sfida è in programma domani alle ore 18:00. Il mister ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match.

I convocati di Allegri per Venezia-Juventus: fuori in cinque

Come annunciato dal tecnico livornese in conferenza stampa, Arthur è arrivato tardi all’allenamento e per questo è stato escluso dalla spedizione in quel di Venezia. Oltre a lui mancheranno anche Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski, ancora fermi ai box.

Di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter;

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Miretti;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soule.