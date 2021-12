Genoa-Sampdoria, Wander: “Giornata che sarà ricordata, faremo mercato”

Il proprietario del Genoa Josh Wander ha parlato dopo il derby: “Sembra ridicolo, ma questa giornata sarà ricordata in futuro”

Poteva essere la partita della svolta e invece il Derby della Lanterna ha portato una nuova sconfitta per il Genoa: la nuova proprietà ci ha messo la faccia.

È il momento più complicato per il ‘Grifone’ e la nuova proprietà ha voluto esporsi direttamente. Ai microfoni di ‘Dazn’ si è presentato Josh Wander, nuovo proprietario del club ligure: “Perdere non è mai bello, specialmente in un derby. So che può sembrare una pazzia, ma oggi sarà un giorno a cui guarderemo con piacere nel futuro. Perché oggi abbiamo presentato il nuovo general manager Johannes Spors, a cui abbiamo affidato una rivoluzione”. Il patron del Genoa, poi, ha parlato anche del mercato di gennaio e del futuro di Shevchenko.

LEGGI ANCHE >>>Inizio da incubo per Shevchenko | Numeri horror per il Genoa

Genoa-Sampdoria, Wander: “Crediamo in Shevchenko. A gennaio faremo mercato”

La crisi del Genoa dovrà essere risolta in tempi brevi per riuscire ad evitare la retrocessione. Josh Wander ha parlato anche del mercato di gennaio: “Nella finestra di calciomercato cercheremo di migliorare la squadra, anche se il mercato non è l’unica strada per uscire da questa situazione”. Il nuovo proprietario ha voluto rassicurare i tifosi: “Il progetto è importante e ci impegneremo per far crescere la storia di questo club”. Non è mancata, infine, una battuta su Shevchenko: “Crediamo in lui, è l’uomo giusto per la cavalcata del Genoa”.