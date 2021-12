VIDEO CMIT TV | Champions e Speciale Giovani: DIRETTA TWITCH

Nuovo appuntamento su CMIT TV: segui su Twitch l’appuntamento dedicato allo Speciale Giovani con il bilancio sulle italiane in Champions

Dopo la due giorni di Champions League, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con lo Speciale Giovani. Approfondimento sui migliori prospetti del calcio europeo con un bilancio sulle italiane in Champions, in attesa dell’Atalanta. Saremo in diretta con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

Conduce Fabio Tarantino, che sarà affiancato dal nostro Maurizio Russo e da Ciro Troise. Gli ospiti di oggi sono Vittorio De Gaetano di ‘AdmiralYesNews’, l’agente Fabrizio Ferrari e Mattia Zangari di ‘FcInterNews’.