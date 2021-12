Napoli, Spalletti: “Così è impossibile. Lozano? Sarebbe gravissimo”

Luciano Spalletti ha commentato orgoglioso la vittoria contro il Leicester e la qualificazione agli spareggi di Europa League per gli ottavi

Il Napoli centra la qualificazione agli spareggi di Europa League per accedere agli ottavi di finale, dove comunque ci sarà un’altissima probabilità di pescare un’avversaria parecchio complicata, visti i nomi. In ogni caso questa è la sera dei festeggiamenti per il 3-2 contro il Leicester, spedito in Conference League.

Nel postpartita il commento di Luciano Spalletti: “Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, la reazione di chi ha anima. Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi complimenti. Aver vinto rimette a posto tante cose, sono convinto che da questa partita tutti prenderanno più forza per andare a dimostrare in futuro le loro qualità”. A condizionare comunque gli assenti: “Si gioca una volta ogni tre giorni – ha detto a ‘Sky Sport’ -. Così è impossibile: io avevo Politano da mettere, poi si è sentito male dopo pranzo e non l’ho potuto far giocare. Lui viene dal Covid e ha bisogno di riprendere condizione, l’avrei messo dopo ma meno male che Manolas ha stretto i denti. Avere tre sole sostituzioni e con gente che recupera da Covid o infortuni tipo Ounas e Malcuit è veramente dura”.

Napoli, Spalletti: “Perdere Lozano sarebbe gravissimo”

Da Spalletti tanti applausi anche a Elmas: “Lui è un ragazzo splendido anzitutto e poi si sa adattare a qualsiasi ruolo. A fine primo tempo era dispiaciuto per qualcosa che non gli era andata a genio, gli ho detto che se avesse fatto gol mi sarei buttato per terra. Mi sono trattenuto fino all’ultimo, poi ha fatto un gol da giocatore vero”. L’allenatore del Napoli ha poi aggiunto in conferenza: “Mi fa piacere perché qualcuno dice che questa squadra quando c’è da mettere il carattere, molla”. Sull’infortunio di Lozano: “Bisogna sentire il medico, perdere uno come lui sarebbe gravissimo viste le difficoltà. Speriamo di recuperare Politano che è stato male oggi”.

Da Spalletti la chiosa finale sul match con l’Empoli: “Noi dobbiamo essere così, pari alla nostra qualità generale, altrimenti non troveremo mai un cliente facile che ci fa vincere le partite. All’Empoli vanno fatti i complimenti per come stanno gestendo la massima categoria in una città come Empoli, serve una società forte ed un allenatore capace come Andreazzoli”.