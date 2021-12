Napoli-Leicester, paura per Lozano: esce con il collarino

Le ultime news Napoli sulla partita di Europa League contro il Leicester riguardano l’infortunio di Lozano uscito in barella

Brutte immagini dal ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Nei minuti finali del primo tempo della sfida di Europa League contro il Leicester, l’ala messicana Hirving Lozano è scivolato sul terreno di gioco andando a sbattere in modo violento con il viso contro il corpo di Ndidi.

Per fortunato Lozano non ha mai perso conoscenza, ma l’impatto è stato molto duro. Subito sono entrati in campo i soccorsi e l’attaccante esterno del Napoli è stato portato fuori in barella dopo che gli è stato applicato un collarino per tenergli fermo il collo. Il tecnico dei partenopei Spalletti non ha atteso l’intervallo e lo ha subito sostituito con Malcuit.