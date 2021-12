DIRETTA Europa League, Lazio-Galatasaray | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Galatasaray di Terim in tempo reale

La Lazio riceve il Galatasaray nello scontro diretto per il primo posto che chiude il gruppo E di Europa League tra due squadre già aritmeticamente qualificate.

Per prendersi il primo posto del girone, i biancocelesti di Sarri devono vincere con qualsiasi punteggio grazie alla migliore differenza reti rispetto agli avversari. Per i giallorossi di Terim, invece, è sufficiente un pareggio per restare in testa e accedere direttamente agli ottavi di finale senza dover passare per il playoff con una retrocessa dalla Champions. All’andata i turchi si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Morutan, Antalyali, Kutlu; Feghouli, Diagne, Kerem. All. Terim

CLASSIFICA: Galatasaray punti 11, LAZIO 8, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2.