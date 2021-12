Lazio, rinnovo Sarri: Tare via con Luis Alberto. Restano in Italia

Lotito vuole costruire una Lazio più a immagine e somiglianza di Sarri, che gode di una fiducia totale come conferma la trattativa per il rinnovo

Tra gennaio e, soprattutto, la prossima estate Claudio Lotito cercherà di ‘costruire’ una Lazio molto più a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri. Il presidente biancoceleste intende aprire un ciclo importante con l’ex tecnico di Napoli e Juve, prova ne è la trattativa ben avanzata per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.

Come ha detto il direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista, proprio il prolungamento contrattuale, che darebbe ovviamente maggior forza in ottica calciomercato e non solo al 62enne, “potrebbe significare che i biancocelesti abbiano intenzione di optare per un profondo rinnovamento della rosa”. Con la conseguente partenza di giocatori non congeniali al calcio sarriano, diciamo anche dei cosiddetti “rami secchi”, come li ha definiti sempre Di Giovambattista.

In tal senso il più importante di questi rischia di essere Luis Alberto, fin qui non inseritosi negli schemi sarriani. Il feeling tra i due è ai minimi termini, con lo spagnolo che in realtà sarebbe voluto andar via già l’estate scorsa. Il trequartista è un profilo molto stimato da Allegri e che quindi potrebbe prendere in considerazione la Juventus. Il cartellino del 29enne ha una valutazione sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Tare ‘porta’ Luis Alberto

A Torino potrebbe portarlo Igli Tare, già perché anche il Ds e braccio destro di Lotito potrebbe fare le valigie e traslocare proprio in bianconero, al posto di Cherubini con il management juventino a rischio taglio per tutto quello che sta succedendo nell’ambito delle plusvalenze. Tare più Luis Alberto per la Juve del futuro, uno scenario oggi clamoroso ma che può forse diventare realtà.