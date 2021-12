Rinnovo UFFICIALE, il ct firma fino al 2024

L’annuncio ufficiale da parte della federazione: scatta il rinnovo con la conseguente firma del ct fino al 2024

Rinnovo in casa Croazia per il ct Zlatko Dalic. Il tecnico, dall’ottobre 2017 in carica alla guida della nazionale, ha prolungato il proprio contratto sino al 2024. A dare l’annuncio ufficiale è stata direttamente la Federcalcio croata. Dalic ha portato la nazionale al risultato più importante della sua storia calcistica, grazie alla finale, poi persa contro la Francia, ottenuta agli ultimi Mondiali di Russia 2018. Il tecnico è poi riuscito a guidare la squadra alla qualificazione per Qatar 2022, ottenuta grazie alla decisiva vittoria contro la Russia a Spalato nell’ultima giornata della fase a gironi.

Grande gioia naturalmente da parte del tecnico, che ha così commentato la firma a proposito del proprio rinnovo contrattuale: “Durante gli scorsi mesi mi sono convinto fossimo sulla giusta strada. Sono pieno di ambizioni e di energia per guidare questa fresca nazionale a risultati importanti e rendere felice il popolo croato. Non esiste onore più grande di questo”. Dalic continuerà dunque a guidare i ‘Vatreni’ e lo farà non solo a Qatar 2022 ma anche nel percorso che porterà ad Euro 2024, competizione che si disputerà in Germania, anche se ancora devono essere sorteggiati i gironi di qualificazione.

Anche il presidente della Federcalcio croata, Marijan Kustic, non ha nascosto la propria soddisfazione dopo l’ufficialità del rinnovo di Dalic. Queste le sue parole in merito all’accordo raggiunto con il tecnico: “Zlatko Dalic è un uomo che sa unire, che è in grado di dare tutto per la nazionale ed estendere il suo contratto era l’unica cosa logica da fare. Il suo lavoro è stato un grande successo e offrirgli il rinnovo era la scelta più giusta. Voglio ringraziarlo per aver accettato di continuare questa esperienza alla guida della nazionale, è stato molto facile raggiungere un accordo e decidere di proseguire insieme in questa avventura”. Fino ad ora Dalic ha collezionato 54 presenze alla guida della nazionale, con un bottino di 26 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte.