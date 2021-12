Juventus-Malmoe: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valido per la fase a gironi di Champions League. All’Intervallo decide la rete di Kean

Basta il guizzo di Kean per il momento alla Juventus per chiudere in vantaggio il primo tempo del match di Champions League contro il Malmoe.

Il prato dell’Allianz Stadium regge bene nonostante la fitta nevica delle scorse ore a Torino, con Bernardeschi che esce dal cilindro l’assist della domenica per l’incornata vincente al 18′ di Kean. L’attaccante ex PSG ed Everton sfrutta al meglio l’occasione concessagli da Allegri, mentre non convincono Bentancur e Alex Sandro. La Juve in controllo con il Malmoe che non punge dalla parti di Perin: l’unico ad accendere la luce nello scacchiere svedese è capitan Christiansen.

JUVENTUS

Perin 6

De Winter 6,5

Bonucci 6,5

Rugani 6

Bernardeschi 7

Bentancur 5,5

Arthur 6,5

Rabiot 6

Alex Sandro 5,5

Dybala 6,5

Kean 7

All. Allegri 6,5

MALMOE

Diawara 5

Moisander 5,5

Ahmedhodzic 5

Nielsen 5

Olsson 5

Berget 6

Christiansen 6,5

Innocent 5,5

Rakip 5,5 (30′ Pena sv)

Birmancevic 5,5

Colak 5

All. Tomasson 5,5

TABELLINO

Juventus-Malmoe 1-0

18′ Kean

Juventus (3-5-2): Perin; de Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Morata, Cuadrado, Locatelli, Da Graca, Miretti. Allenatore: Allegri

Malmoe (4-4-2): Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip (30′ Pena); Birmancevic, Colak. A disposione: Ellborg, Dahlin, Larrson, Abubakari, Gwargis, Nalic, Brorsson, Nanasi. Allenatore: Tomasson

Arbitro: Peljto (Bosnia)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′