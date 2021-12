Europa League, Lazio-Galatasaray | Segui la conferenza di Sarri

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League: le parole del tecnico biancoceleste

Il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida di Europa League: domani sera all’Olimpico la Lazio ospiterà il Galatasaray alla caccia degli ottavi di finale.

Maurizio Sarri sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi nella Capitale e non vuole fallire in Europa, considerando anche gli ottimi risultati raggiunti da Simone Inzaghi negli anni scorsi. In vista della sfida contro i turchi, il tecnico toscano ha parlato in questo modo: “Domani sarà una gara molto importante, perché ’è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea. Era già fondamentale ottenere la qualificazione, ma andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa”.

Lazio-Gaatasaray, Sarri: “Immobile? Infortunio di lieve entità”

Maurizio Sarri ha rivelato in conferenza stampa anche di augurarsi di vedere una squadra differente: “Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all’andata, spero di vedere la nostra versione migliore, ce ne sarà bisogno. Loro (il Galatasaray ndr) sono in testa al girone più complicato dell’Europa League. Non hanno mai preso gol in trasferta in Europa quest’anno”.

Il tecnico biancoceleste ha ragguagliato i tifosi anche sulle condizioni di Ciro Immobile: “L’infortunio è di lieve entità, non è grave. Se è in grado di giocare lo farà già domani, altrimenti troveremo altre soluzioni.