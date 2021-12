DIRETTA Champions League, Juventus-Malmoe | Segui la cronaca LIVE

La Juventus di Allegri affronta il Malmoe nell’ultima sfida valida per la fase a gironi della Champions League: piccola speranza per il primo posto

Matematicamente qualificata agli ottavi di finale da due giornate, la Juventus chiude la fase a gironi della Champions League ospitando il Malmoe per il gruppo H.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da una convincente prestazione offerta contro il Genoa in campionato, hanno ancora una flebile speranza di accaparrarsi il primo posto nel girone, ma il Chelsea è nettamente in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti e la differenza reti. Di contro, gli svedesi guidati dall’ex milanista Jon Dahl Tomasson non hanno nulla da chiedere a questa partita, se non quello di mettere in mostra i talenti migliori. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MALMOE

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. All. Allegri

MALMOE (4-4-2): Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Colak. All. Tomasson

CLASSIFICA GRUPPO H: Chelsea e Juventus 12 punti; Zenit 4; Malmoe 1