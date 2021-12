Juventus, arriva un altro attacco: bocciatura in diretta

La Juventus si prepara all’impegno Champions dopo le vittorie in Serie A, ma continua a non convincere: altra bocciatura in diretta

Dopo i sei punti conquistati nelle ultime due partite di Serie A, per la Juventus è il momento di concentrarsi sulla Champions League. I bianconeri affronteranno mercoledì il Malmo all’Allianz Stadium con la qualificazione già acquisita, spernando di agguantare il primo posto del girone.

I recenti successi hanno permesso di prepararsi a questa gara sicuramente con maggiore tranquillità a livello mentale. Il cambio di modulo di Allegri – passato al 4-2-3-1 – sta dando i suoi frutti. Contro il Genoa è arrivato un altro 2-0, dopo quello con la Salernitana. A metterci la firma sul tabellino dei marcatori è stato ancora Dybala, stavolta insieme a Cuadrado, autore di un gol Olimpico direttamente da calcio d’angolo. Gli impegni sulla carta erano ovviamente poco probanti (il ‘Grifone’ non ha segnato un gol dall’arrivo di Schevchenko), ma perlomeno si è visto un miglioramento. Come detto da Allegri si è “fatto un altro passetto in avanti”, ma non tutti sono rimasti soddisfatti della prestazione vista in campo.

Altra critica alla Juventus in diretta

Questa Juventus continua a generare dissensi. C’è chi ancora non è convinto di come gira la squadra e si mantiene negativo per il futuro. Tra questi c’è il noto giornalista Giuseppe Cruciani, che ha parlato così sulle frequenze di ‘Juventibus’: “La Juventus ci ha messo 82 minuti per venire a capo di una partita contro una squadra che, oggettivamente, non è riuscita a mettere tre passaggi in fila. Il Genoa, in questo momento, non riesce ad essere un avversario per nessuno“.

Cruciani prosegue parlando di pessimismo per il resto della stagione: “Mi sembra che non fosse un test probante per gli uomini di Allegri. Il cambio radicale io non l’ho visto da parte dei bianconeri, non si può essere ottimisti dopo questa partita“. È chiaro che la rinascita della Juve dovrà passare necessariamente da impegni più complicati, senza dimenticare il calciomercato.