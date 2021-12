Donnarumma nel mirino nonostante i miracoli: “Catastofrico”

Paris Saint-Germain-Club Brugge, non bastano i miracoli a Gigio Donnarumma, finito comunque nel mirino dei tifosi

Chiamato a dare risposte nonostante la qualificazione già in tasca e la certezza matematica del secondo posto nel gruppo A, il Paris Saint-Germain si è ritrovato avanti per 3-0 al termine del primo tempo nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League contro il Club Brugge. A segno Mbappe con una doppietta a cui è seguito un bellissimo gol di Messi, mentre in porta si è fatto notare Gigio Donnarumma. Il portiere italiano è stato scelto da Pochettino al posto di Keylor Navas, protagonista in negativo nell’ultimo turno di campionato contro il Lens, finito 1-1. Il portiere del Costa Rica ha infatti commesso un grossolano errore sul gol del momentaneo vantaggio dell’ex Udinese, Seko Fofana.

Per la gara di Champions, il tecnico argentino ha quindi deciso di dare fiducia al portiere ex Milan, che si è fatto trovare prontissimo in almeno tre occasioni. Tre parate importanti e di livello, ma questo non sembra essere bastato perché Donnarumma è finito comunque al centro della critica sui social. Alcuni tifosi infatti, hanno puntato il dito contro l’estremo difensore stabiese per via del suo gioco con i piedi. In un paio di circostanze infatti, Donnarumma non è stato particolarmente preciso e in una, addirittura, ha rischiato di regalare la palla agli avversari, scivolando in occasione di un rinvio. Colpa forse anche della fitta pioggia che ha colpito Parigi nel corso della partita, ma le critiche non sono mancate.

O donnarumma é um neneca melhorado. A saída de bola dele é ridícula. — Lc (@LucaaCrf) December 7, 2021

Le jeu au pied de Donnarumma c'est la cata — Raptor en civil dispo sur toutes les plateformes (@LiiLBad_SB) December 7, 2021

Donnarumma needs to work on his footwork, A world class keeper like him needs to know how to pass atleast 😒😒😒 — AbdulGaniyu (@001Legendary) December 7, 2021

Donnarumma é horrível com os pés pqp — Alex 🌬️ (@AlexBrun0o) December 7, 2021

Donnarumma son jeu au pied il est catastrophique — FEÏTAN 🕷 (@Kurisuu___) December 7, 2021

“Il suo gioco con i piedi è catastrofico” e “Donnarumma è orribile con i piedi” sono solo alcuni dei commenti da parte di alcuni tifosi su ‘Twitter’. Altri invece sono stati meno duri, ma hanno sottolineato come quello del gioco al piede sia un aspetto dove il portiere italiano deve necessariamente migliorare: “Donnarumma deve migliorare con il gioco al piede. Un portiere di classe mondiale come lui deve per lo meno sapere come passare il pallone”.