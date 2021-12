Colpo Lazio a gennaio, dalla Serie A il vice Immobile per Sarri

Lazio in cerca di un nuovo attaccante per il calciomercato di gennaio, dalla Serie A può arrivare il vice Immobile per Sarri

Continua la ricerca di un attaccante in casa Lazio. Tare, a inizio novembre, ha effettuato un sondaggio per Erik Botheim, centravanti del Bodo/Glimt in scadenza a dicembre e già opzionato dalla società. Botheim sogna la chiamata finale per raggiungere la Capitale, ma Sarri potrebbe chiedere a Lotito un altro tipo di calciatore.

Lo sguardo laziale si posa dunque su Francesco Caputo, bomber infelice della Sampdoria autore finora di 4 assist e 3 gol. Approdato la scorsa estate a Genova in prestito oneroso con obbligo di riscatto, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ora Caputo starebbe soffrendo e sarebbe in ritardo di condizione. A gennaio potrebbe quindi muoversi.

Calciomercato Lazio, Caputo nel mirino per gennaio

Classe 1987, Caputo per caratteristiche potrebbe adattarsi al gioco di Sarri. L’intento dei biancocelesti, d’altronde, è quello di trovare un giocatore che non faccia rimpiangere Immobile in caso di necessità.

Sarri, dal canto suo, avrebbe chiesto a Lotito una riunione per programmare le prossime sessioni di mercato. Il toscano vorrebbe acquisti adatti alla sua filosofia di gioco, anche se a gennaio sarà difficile operare.