Chiesa addio ad una sola condizione | Lo scambio per convincere la Juve

Federico Chiesa potrebbe presto o tardi diventare un punto interrogativo. Il futuro dell’esterno bianconero è sospeso e dalla Francia potrebbe arrivare l’insidia

Mentre la Juventus prova a dimettersi in carreggiata con due vittorie di fila, l’ambiente bianconero inizia parzialmente ad interrogarsi sul futuro di Federico Chiesa. Fondamentale tassello per la squadra allenata da Andrea Pirlo, ora il nazionale azzurro, peraltro ai box per infortunio, sembra aver subito una leggera involuzione, non risultando più così centrale alla corte di Allegri. Gli ultimi successi senza di lui fanno persino riflettere parte dei tifosi, fermo restando il valore assoluto straordinario del ragazzo classe 1997.

Chiesa non sta registrando ne l’impiego ne il rendimento che ci si aspetterebbe da lui dopo la grande annata 2020/21. Vi abbiamo riportato negli ultimi giorni il prezzo e la destinazione più probabile per il calciatore che ha diversi estimatori, ed ora anche un futuro meno chiaro e più nebuloso sul capo tutto da scoprire.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino del PSG per l’estate: intrigo Icardi e le cifre

Al netto degli estimatori in Premier League, chi potrebbe, almeno dal punto di vista strettamente economico far vacillare eventualmente la Juventus per Chiesa è il Paris Saint Germain, che non ha affatto problemi a sborsare cifre importanti per i cartellini. Al netto del desiderio di non cedere il ragazzo, il prezzo del classe 1997 juventino è stato fissato su almeno 60/70 milioni di euro.

Dal canto suo il PSG potrebbe avere bisogno di un attaccante esterno così forte viste le incertezze su Mbappe che potrebbe partire con destinazione Real Madrid, e considerate anche l’età di Messi e gli infortuni continui del brasiliano Neymar. I parigini nel caso potrebbero proporre uno scambio alla pari con Mauro Icardi, spesso accostato ad un ritorno in Italia con approdo proprio alla stessa Juventus. L’argentino però non scalda troppo i cuori della dirigenza bianconera, che in caso di estremo sacrificio di Chiesa gradirebbe solamente una proposta shock di natura cash.