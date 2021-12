Juventus, Allegri esulta per l’affare di gennaio: ok del giocatore

In casa Juventus, Allegri esulta per il possibile affare di gennaio, c’è l’ok del giocatore per la firma del rinnovo

Buone notizie in casa Juventus sul fronte rinnovi. Se Paulo Dybala dovrebbe firmare entro Natale, Federico Bernardeschi rimanda tutto a dopo la Befana. Max Allegri può dunque sorridere in vista del prosieguo della difficile stagione.

L’argentino, nel nuovo accordo, dovrebbe percepire un ricco ingaggio da 8 milioni di euro di partenza più 2 di bonus fino al 2025. Il suo agente Antun è in arrivo in questi giorni a Torino dopo il recente contatto decisivo con la dirigenza della Juventus.

Per quanto concerne l’italiano, invece, i discorsi sul rinnovo del contratto non sono ancora cominciati ma se ne parlerà proprio dopo che la dirigenza avrà chiuso la questione Dybala. Gennaio, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe essere il mese per discutere del prossimo contratto. La volontà di Bernardeschi sarebbe quella di rimanere nel club guidato da Max Allegri, tecnico che proprio questa estate ne ha chiesto la permanenza

Calciomercato Juventus, dopo Dybala arriva il rinnovo di Bernardeschi: appuntamento a gennaio

Nelle scorse settimane Bernardeschi ha cambiato procuratore, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello. A detta dello stesso calciatore, si tratterebbe di una scelta non legata alle trattative. Pastorello, dal canto suo, è in ottimi rapporti con la Juve, il che dovrebbe facilitare ulteriormente le trattative.

L’obiettivo della società di Agnelli sarebbe quello di ridurre il consistente ingaggio del giocatore, che oggi guadagna 4 milioni l’anno. Bernardeschi punta però a un contratto lungo come quello che firmerà Dybala.