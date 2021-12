Sgambetto all’Inter, Paratici si avvicina al colpo in Serie A

Il Tottenham guarda ancora in Serie A e sarebbe vicino ad un colpo che rappresenterebbe uno sgambetto all’Inter

Il Tottenham non smette di guardare in Italia. L’accoppiata Conte-Paratici ha nel nostro campionato una terra di predilezione, come è normale che sia, e così gli Spurs concentrano le loro mira soprattutto in Serie A.

Lo fanno, ad esempio, per Dusan Vlahovic, il cui futuro lontano dalla Fiorentina è ormai scontato, ma c’è anche un altro attaccante che dalla Serie A potrebbe attraversare la manica e volare in Premier League. Ne parla ‘teamtalk.com’ che racconta di come il Tottenham si starebbe avvicinando a Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto con il Napoli, la trattativa per il rinnovo – come spiegato anche dal suo agente – non si è sbloccata e l’eventuale addio a zero fa gola a molti. C’è l’Inter come idea concreta per il prossimo anno, come raccontato dalla nostra redazione, e si parla anche di un possibile interesse della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, che scintille: rissa e Barella espulso

Calciomercato Inter, Paratici punta Insigne

Tra le pretendenti, come raccontato anche da Calciomercato.it, è presente anche il Tottenham e secondo il tabloid britannico gli ultimi avvenimenti avrebbero avvicinato gli Spurs alla meta. Il riferimento è alle dichiarazioni del procuratore di Insigne che ha spiegato di aver ricevuto un’offerta dal Napoli non soddisfacente.

Uno stallo che potrebbe portare alla separazione a fine stagione con Paratici pronto a mettere lo sgambetto all’Inter. A 29 anni, Insigne potrebbe lasciare Napoli e provare una nuova avventura. Non in Serie A, come i nerazzurri gli garantirebbero, ma in Premier League alla corte di Conte che ha già avuto come commissario tecnico dell’Italia.