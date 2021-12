Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Marko Gvozdenovic, agente del bomber macedone Ristovski e di altri giocatori di prospettiva

“Il suo futuro potrebbe essere in Italia”. Lo ha detto in esclusiva a Calciomercato.it Marko Gvozdenovic, agente di Milan Ristovski da noi intervistato in merito alla sfida con la Nazionale di Mancini nella semifinale dei playoff per Qatar 2022.

“Di lui non abbiamo ancora parlato con società italiane, ma lo faremo sicuramente nel giro di breve tempo – ha aggiunto l’agente del bomber dello Spartak Trnva e della Macedonia del Nord al microfono di Calciomercato.it – Che giocatore è Ristovski? Lo stile di gioco di Milan Ristovski ricorda quello Dusan Vlahovic – ha risposto Gvozdenovic – Può giocare in modi diversi e penso che in futuro possa avere lo stesso successo di Dusan”.

Gvozdenovic a CM.IT: “Da Micin ad Matic e Lukic, ecco i giocatori pronti per l’Italia”

Nella ‘Margvo Sports’ figurano altri giocatori interessanti il cui futuro ha possibilità di essere nel nostro Paese: “Rappresento molti giocatori e faccio anche da intermediario per molti trasferimenti per giocatori di altri agenti, tuttavia vorrei fare i nomi di questi quattro clienti che, a mio avviso, possono far comodo ai club italiani: Petar Micin, peraltro già un giocatore dell’Udinese, dove purtroppo non ha avuto grandi occasioni e si è infortunato. In questo momento è in prestito in Slovacchia; poi due giocatori del più grande club serbo, lo Stella Rossa: Aleksandar Lukic, un terzino centrale sinistro con uno stile di gioco adatto al calcio italiano e per il quale abbiamo avuto trattative concrete con alcuni club italiani negli ultimi due anni. Uno di questi è il Torino. Ora lo guardano anche altri club italiani e vi garantisco che è uno dei migliori giovani difensori centrali d’Europa; Aleksa Matic, di ruolo centrocampista. Un computer in campo, il cervello di una squadra. Infine Vladimir Prijovic, un difensore/terzino mancino con grande tecnica e altre caratteristiche per un grande livello. Fa parte del club danese della Super League, l’Aalborg. Tutti e tre sono nati nel 2002 e sono sicuro che sarebbero molto interessanti nel prossimo futuro per i club italiani”.