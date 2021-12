Bufera in Serie A: arrestato il presidente. Ecco tutti i dettagli

Esplode la bomba in Serie A. Tratto in arresto dalla Guardia di Finanza il presidente di una società del massimo campionato italiano

Terremoto in Serie A. E’ stato arrestato il presidente di uno dei venti club partecipanti al massimo campionato italiano.

Trattasi di Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria. Il 70enne romano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta della Procura di Paola per reati societari e per quello di bancarotta. Ferrero è stato trasferito in carcere, per altre cinque persone sono stati invece disposti gli arresti domiciliari. Va precisato che entrambi i reati a lui contestati non riguardano la sua attività di presidente della società blucerchiata.