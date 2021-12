Napoli, altra tegola per Spalletti: nuovo infortunio, il comunicato UFFICIALE

Proseguono i guai in infermeria per il Napoli, Spalletti perde un altro azzurro: il comunicato ufficiale sull’infortunio

Dopo un avvio di campionato a mille all’ora, è un periodo decisamente difficile per il Napoli. Sono arrivati i primi passi falsi per gli azzurri, che hanno perso il primato in classifica sabato sera contro l’Atalanta, al termine di una gara rocambolesca.

Un calo che ha tra le sue motivazioni anche l’impressionante serie di infortuni che ha colpito la squadra di Spalletti nelle ultime due settimane. Il tecnico dei partenopei deve fronteggiare in questo momento una lunga lista di indisponibili, a cui si aggiunge una nuova assenza, in vista della gara contro il Leicester di giovedì sera, decisiva per il percorso in Europa League.

Napoli, si ferma anche Lobotka: le condizioni dello slovacco

Le ultime notizie negative riguardano Stanislav Lobotka, che aveva dovuto abbandonare il campo sabato sera contro l’Atalanta all’inizio del secondo tempo. Come comunicato dal club azzurro, sono stati effettuati gli esami medici strumentali sul centrocampista slovacco. E’ stata riscontrata una contusione di medio-alto grado del bicipite femorale destro.

Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Contro il Leicester, non ci sarà. Il suo nome va dunque ad aggiungersi a quelli di Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Manolas, Zanoli, Fabian Ruiz e Insigne. Spalletti spera, in vista di giovedì, di poter recuperare almeno lo spagnolo e il capitano, per non dover affrontare una sfida cruciale con la rosa ridotta ai minimi termini. Il rush finale del 2021 per il Napoli si è decisamente complicato, un momento difficile da cui però gli azzurri hanno dimostrato di voler uscire con una prestazione grintosa e di qualità con l’Atalanta, nonostante la sconfitta.