Le parole di Andrij Shvchenko, allenatore del Genoa, dopo il ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Il Genoa deve arrendersi alla Juventus nel match di campionato all’Allianz Stadium. Andrij Shevchenko è intervenuto in conferenza stampa dopo la deludente prova della formazione ligure sul campo del bianconeri.

SCONFITTA – “Il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio. Abbiamo affrontato però una grande squadra come la Juventus che ha dei campioni in rosa. Oggi avevamo tante assenze, speriamo di recuperare qualche giocatore per la gara contro la Sampdoria. Il derby, come importanza, va oltre qualsiasi partita. Vogliamo uscire al più presto da questa situazione”.

CAMBIASO – “E’ molto giovane con tanta qualità. Sicuramente la prestazione generale ha influito questa sera anche sul rendimento dei singoli. Lui, come gli altri, hanno cercato di fare in campo quello che avevamo pianificato questa settimana in allenamento”.

SERIE A – “Ho ritrovato una Serie A di grande livello, soprattutto nel gioco mostrato dalle squadre di vertice. La Juventus è partita in ritardo ma adesso sta rientrando e giocando bene. Il Genoa, quando affronta squadre come Juve, Milan e Roma, paga la differenza di qualità della rosa”.

SALVEZZA E MERCATO – Shevchenko ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’obiettivo salvezza e l’arrivo di possibili rinforzi a gennaio sul mercato: “Lavoro con i giocatori che ho al momento a disposizione. Adesso ho questa rosa e cercheremo di fare del nostro meglio. Il mercato compete alla società che sicuramente ha dei piani per rinforzare la squadra. Il club sta programmando cosa fare e questo ci aiuterà in futuro”.