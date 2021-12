Joao Pedro da impazzire: “Mancini, c’è un messaggio per te”

Splendido gol di Joao Pedro in Cagliari-Torino: rovesciata del brasiliano e sui social si scatena la mania, messaggio a Mancini

Un gol da impazzire. Joao Pedro mette il suo sigillo (e che sigillo) in Cagliari-Torino. Con una rovesciata l’attaccante ristabilisce la parità nella sfida con i granata dopo la rete del vantaggio firmata da Sanabria.

Una rete splendida che riaccende il ritornello sulla sua chiamata con la Nazionale italiana. Mancini ci sta pensando in vista dello spareggio di marzo con la Macedonia, anche considerate le difficoltà palesate dagli azzurri in avanti. Sui social il messaggio per il commissario tecnico arriva molto chiaro: “Joao Pedro portaci al Mondiale” scrive un utente ed un altro non va tanto per il sottile. “Golazo di Joao Pedro. Questo è un messaggio per Roberto Mancini“. E c’è anche chi si spinge oltre designando la formazione della Nazionale. Un undici con Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Tonali, Sensi; Joao Pedro; Scamacca, Pinamonti.

Ecco alcuni tweet:

JOAO PEDRO PORTACI AL MONDIALE — ilaria 🎄 (@killaria_) December 6, 2021

Donnarumma

Di Lorenzo Bonucci Chiellini Biraghi

Barella Tonali Sensi

Joao Pedro

Scamacca Pinamonti Madre miaaaaa — Ῡ24 (@YvanGoSlow24) December 6, 2021

Che fenomeno Joao Pedro❤️ — Isaia (@Isa_0600) December 6, 2021