Coronavirus, bollettino 6 dicembre: 9503 nuovi casi, 92 decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus di oggi lunedì 6 dicembre 2021. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 9503 i nuovi casi di positività su un totale di 301560 tamponi effettuati. Il tasso di posività si attesta sul 3,2% ed è in aumento dello 0,3% rispetto a ieri.

Si sono registrati in tutto 92 decessi (+49 rispetto a ieri). I guariti sono 5567 e salgono le terapie intensive (+7). Aumento anche dei ricoveri ordinari (+282). I pazienti in terapia intensiva in Italia sono in tutto 743 e gli ingressi giornalieri sono 45. Il numero totale dei ricoverati, invece, è 5879. 235835 gli attualmente positivi al Covid nel nostro Paese (aumento di 3835 nelle ultime 24 ore).