Futuro in Serie A, messaggio di Montella alle grandi italiane

Vincenzo Montella, attuale allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato del suo futuro tra Serie A e Turchia

Vincenzo Montella è soddisfatto della sua avventura all’Adana Demirspor. Il tecnico lo ha ribadito stamane: “Sono molto contento, le cose stanno andando bene e c’è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Mi trovo particolarmente bene perché mi sembra di essere tornato alle orgini. Hanno entusiasmo e un cuore grande. Abbiamo perso contro la prima in classifica e il presidente mi ha lasciato la sua barca per un paio di giorni con la famiglia”.

Il tecnico ha parlato anche di Balotelli: “Ritorno in Nazionale? Ha grande voglia e ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale. Sa che non è facile – spiega a ‘Radio anch’io sport’ – Le potenzialità le ha dimostrare sempre. Ha voglia e ha l’obiettivo di provarci. E’ importante per me e per Mancini valutare la sua crescita in questi mesi”.

Calciomercato, annuncio di Montella sul ritorno in Serie A

Stuzzicato sul suo possibile ritorno in una grande società italiana, Montella si è espresso in modo chiaro: “Mi godo questa esperienza, mi piace lavorare all’estero. Si ha modo di conoscere la mentalità delle persone. Mai dire mai. Per ora sono contento. Big italiana? C’è tempo. Adesso sarebbero discorsi inutili per quanto mi riguarda. Penso a questa eperienza, la voglio vivere sotto tutti gli aspetti”.

LOTTA SCUDETTO – “Milan? Ormai non è più una sorpresa. Il Napoli ci crede e l’Inter sta ricrescendo. Ci metto anche l’Atalanta perché è sempre una mina vagante. Non c’è più la Juve, che però nella sua storia ha dimostrato di saper rimonatre. Mi auguro che sia un campionato incerto fino alla fine. Fiorentina? E’ bello, non c’è nessuna posizione delineata”.

DELUSIONE MOU – “Sono un po’ sorpreso, mi aspettavo di più. Mi dispiace che non sia un momento felice. Per gli attaccanti c’è bisogno di un po’ di supporto in generale, ma di sicuro Mourinho troverà la formula giusta per la Roma. Che lui sia uno strategico lo ha sempre dimostrato in carriera”.

LA NAZIONALE – “Playoff Mondiali? Il Portogallo ha più storia della Turchia. Noi più di loro. Quando c’è qualcosa in ballo, nelle difficoltà, abbiamo storicamente dimostrato di saper tirare il meglio di noi”.