Juventus, risposta a Dybala: “Rinnovo non sostenibile” | Pista clamorosa

Dopo le parole di Dybala riguardo al rinnovo con la Juventus, arriva la prima risposta: “Arrivabene impone la sostenibilità”

Le ultime vittorie bianconere portano la firma inconfondibile di Paulo Dybala: il numero ’10’ argentino ha trovato il gol anche contro il Genoa.

Massimiliano Allegri, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ha affidato all’ex Palermo la leadership offensiva della squadra. La Juventus dipende dalle giocate del suo dieci, quando non gira lui fa estremamente fatica a trovare la via del gol. Non è un caso che negli ultimi successi bianconeri ci sia sempre la firma di Paulo Dybala. Una firma che, però, non è ancora arrivata sul rinnovo di contratto. Al termine della partita col Genoa, l’argentino ha parlato del rinnovo e oggi è arrivata una prima risposta.

Calciomercato Juventus, rinnovo rinviato per Dybala | “10 milioni non sono sostenibili”

Come raccontato anche su queste pagine, il rinnovo di Paulo Dybala sembrava ormai ad un passo. E, invece, le ultime vicende che hanno coinvolto la Juventus avrebbero bloccato tutto, come ha ammesso lo stesso giocatore. I bianconeri rischiano anche di rimanere fuori dalla prossima Champions League, considerando l’attuale posizione in classifica, e la parola d’ordine imposta dalla proprietà è sostenibilità: ecco perché sarebbe tutto rimandato per il rinnovo dell’argentino.

Sul proprio profilo ‘Twitter’, il giornalista Fabio Ravezzani ha sentenziato: “Dybala ammette che il rinnovo è rinviato. Erano false le voci di un accordo imminente. Arrivabene impone la sostenibilità e 10 milioni per 5 anni non sono sostenibili. Giusto così”. Questo sarebbe il nodo per arrivare al tanto atteso rinnovo di contratto: il numero dieci bianconero dovrebbe abbassare le proprie pretese sull’ingaggio.

Attenzione, quindi, che la situazione possa anche mutare radicalmente. Come rivelato da ‘teamtalk.com’, Jurgen Klopp avrebbe inserito anche il nome di Paulo Dybala nella sua lista di possibili sostituti di Mohamed Salah. In caso di addio dell’egiziano, il Liverpool potrebbe tornare alla carica per il fuoriclasse bianconero. La volontà di Dybala, in ogni caso, è rimasta sempre la stessa: priorità alla Juventus e solamente in caso di mancato accordo valuterebbe altre opzioni.