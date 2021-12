“Scene patetiche! Spero di non vederlo più”: giocatore di Allegri bocciato

Finisce nel mirino della critica. Il calciatore della Juventus ha sbagliato tanti gol, contro il Genoa, e i tifosi non hanno perdonato

Partita complicata per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo della Juventus non è riuscito a segnare contro il Genoa, trovando un super Sirigu di fronte a se.

Il calciatore, ex Atletico Madrid, ci ha messo, però, tanto del suo. Tanti gli errori davanti al portiere. Errori che non sono passati inosservati tra i tifosi.

Morata è così finito nel mirino dei social, prima per via dei troppi gol sbagliati, poi per la reazione avuta con Massimiliano Allegri dopo la sostituzione

La prossima stagione spero davvero di non vedere più Kean, Morata, Rabiot, Alex Sandro e Bernardeschi con la maglia della mia squadra #jvtblive #JuveGenoa pic.twitter.com/CDy3teiS6N — Corinna ✋🎧🎵 (@LaManona) December 5, 2021

MORATA QUELLE SCENE PATETICHE NO. ADESSO VAI E TI ACCOMODI SULLO SGABELLO. — Miss blocco facile 🙌🤍🖤 (@Juventina962) December 5, 2021

Allegri che dice a #Morata di stare zitto perché si lamentava. Ma con che coraggio Alvaro si lamenta ? Ha ragione il mister, punto .#JuveGenoa — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) December 5, 2021

Ovviamente Morata sta facendo di tutto per far sentire in colpa chi lo ha difeso nelle ultime (complicatissime) partite#JuventusGenoa — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) December 5, 2021