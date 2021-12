La maratona del campionato italiano di Serie A solo su calciomercatoit su Twitch: la Live Reaction di Roma-Inter e Napoli-Atalanta pronti a seguire tutto con voi

Tornano le LIVE di Calciomercato.it sul nostro canale Twitch. Da qualche minuto prima delle 18 infatti siamo pronti ad offrirvi la LIVE reaction insieme alla chat delle due gare di cartello di questi tardo pomeriggio e sera di sabato.

PER SEGUIRE LA NOSTRA DIRETTA—> https://www.twitch.tv/calciomercatoit

Roma-Inter, con Josè Mourinho che per la prima volta sfida la sua ex squadra, così come per Edin Dzeko, ora in nerazzurro. La serata propone invece il big match fra il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Conduce Marco Giordano, affiancato da Riccardo Meloni, Giulia Giroldini, Giuseppe Barone e Andrea Gariboldi. Ospiti Enrico Camelio e Francesco Di Giovambattista.