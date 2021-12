Agnelli, dalla Superlega al caso plusvalenze: “Adesso le dimissioni!”

Agnelli al centro del ciclone dopo l’ultimo caso plusvalenze: si torna a parlare di dimissioni per il presidente della Juventus

Dalla Superlega al caso plusvalenze, fino ai deludenti risultati sportivi. Sono mesi piuttosto delicati, i più duri dell’ultimo decennio, per la Juventus di Andrea Agnelli.

Tre cambi consecutivi in panchina, il decimo scudetto sfuggito nella passata stagione e gli ultimi fallimenti in Champions League: dopo le ultime travagliate annate il presidente bianconero ha deciso di richiamare Massimiliano Allegri e in estate c’è stata la partenza di Cristiano Ronaldo. I primi mesi del tecnico toscano al ritorno in panchina sono stati piuttosto complicati e negli ultimi giorni è esploso anche il caso plusvalenze. La Procura di Torino, come comunicato ieri dalla stessa Juventus, sta inoltre indagando anche sulla cessione di CR7 al Manchester United. Si attendono ora ulteriori sviluppi e ovviamente le sentenze definitive, ma sono settimane delicatissime per la società bianconera e il suo presidente, Andrea Agnelli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Camoranesi: “Il mio calcio semplice. Italiano, Juve e Alvarez: vi spiego”

Il quotidiano ‘Domani’ attacca: “Agnelli deve dimettersi”

Oggi il quotidiano generalista ‘Domani’ titola in prima pagina: “La Juventus va a picco: ecco perché Agnelli ora deve dimettersi“. Nel suo editoriale, il giornalista Pippo Russo scrive: “Dopo un decennio di glorie, culminato col record dei 9 scudetti consecutivi, il presidente del club bianconero sta inanellando una serie di mosse rovinose. La vicenda delle plusvalenze incrociate è soltanto l’ultimo episodio. Dall’ingaggio di Cristiano Ronaldo all’esame di Suárez fino alla Superlega, è una sequenza di figuracce. A proposito dell’addio di Cristiano Ronaldo, Agnelli ha detto che nessun calciatore è più grande della Juventus. Lo stesso dovrebbe valere per i presidenti. Farsi da parte è doveroso”.