Calciomercato Juventus, quattro mesi di stop: doppio affare a gennaio

Brutto infortunio e quattro mesi di stop: nuovo possibile affare a gennaio per la Juventus. Tutte le cifre e i dettagli

“Questi giocatori hanno talento, ma si cresce solo commettendo gli errori e capendo le situazioni in partita. A Salerno si son messi tutti a disposizione: Kulusevski ha appena 21 anni, non ne ha 25 e 300 partite alla Juventus. Possono migliorare con l’aiuto dei più esperti, ma solo sbagliando si cresce”.

A Salerno, complice l’assenza di Federico Chiesa, ha trovato spazio da titolare anche Dejan Kulusevski e Massimiliano Allegri ha parlato così nel post partita. L’esterno svedese è reduce da una prima parte di stagione piuttosto difficile e ai margini con il tecnico. Spazio solo in uscita dalla panchina e per pochi spezzoni: l’ex Atalanta e Parma non è quasi mai riuscito ad incidere ma contro la Salernitana ha dato risposte positive, confezionando l’assist per il vantaggio iniziale di Dybala dopo un ottimo scambio sullo stretto. Tuttavia, il suo futuro è sempre in bilico e Kulusevski è in cima alla lista dei possibili partenti in vista del calciomercato invernale: non ha convinto Allegri e, di fronte alla giusta offerta, potrebbe lasciare Torino già a gennaio. In questo senso, rispunta l’ipotesi Liga per il classe 2000 e un altro bianconero.

Calciomercato Juventus, lunghissimo stop per Lamela: ipotesi Siviglia per Kulusevski e non solo

“Lamela sarà operato questo pomeriggio per un infortunio alla cuffia dei rotatori della spalla destra a Madrid dal dottor Mikel Aramberri, specialista in traumatologia sportiva”. Lo ha comunicato ieri il Siviglia attraverso una nota ufficiale: l’ex Roma resterà fuori per almeno quattro mesi, con il club spagnolo che sarà così costretto con ogni probabilità a tornare sul calciomercato. Come riportato dal portale ‘elgoldigital.com’, la società andalusa potrebbe puntare proprio su Kulusevski, che figura tra i cedibili della Juventus.

L’esterno svedese, valutato circa 40 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in Liga a gennaio attraverso la formula del prestito con riscatto futuro. Ma non solo. Occhi puntati anche su Federico Bernardeschi: l’esterno è invece in scadenza di contratto nel prossimo giugno e ha recentemente cambiato procuratore. La trattativa per il rinnovo con i bianconeri è ancora tutta da impostare. E il Siviglia, a caccia di esterni, è alla finestra e potrebbe fare un tentativo già a gennaio con un’offerta low cost.