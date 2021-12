VIDEO CMIT TV | Speciale Fantacalcio: SEGUI LA DIRETTA

Speciale Fantacalcio: nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutti i consigli dei nostri esperti

In vista del weekend di Serie A, il nostro palinsesto propone un nuovo appuntamento con il ritorno dello Speciale Fantacalcio. Tutte le ultime in vista dei big match tra Roma e Inter e quello tra Napoli e Atalanta, e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

In conduzione ci saranno Martin Sartorio e Giorgio Trobbiani, affiancati da Fabrizio Biasin.