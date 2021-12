CMIT TV | Speciale Giovani e Fantacalcio: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento sulla CMIT TV: segui su Twitch l’appuntamento dedicato allo Speciale Giovani e al Fantacalcio

Dopo il turno infrasettimanale di Serie A, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con lo Speciale Giovani. Approfondimento sui migliori prospetti del calcio europeo e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch. Inoltre, non mancherà il focus sul Fantacalcio in visto della sedicesima giornata di campionato.

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Alessio Lento. Come ospite ci sarà Marco Ballotta, ex portiere della Lazio e dirigente sportivo.