Donnarumma di nuovo nella ‘bufera’: scontro Leonardo-Navas

Il trasferimento di Gigio Donnarumma al PSG che tanto ha fatto discutere in estate nasconderebbe anche un retroscena, relativo a Navas e Leonardo

In estate il passaggio di Gigio Donnarumma dal Milan al PSG a parametro zero aveva fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri. Il portiere della nazionale è stato anche aspramente criticato e fischiato al suo ritorno a San Siro, e peraltro sta anche faticando ad imporsi a Parigi. Tante le panchine alle spalle dell’esperto Keylor Navas con cui per ora condivide la scena.

Dalla Francia intanto arriva anche un curioso retroscena relativo proprio all’arrivo di Donnarumma all’ombra della Torre Eiffel. Leonardo non si è lasciato sfuggire l’occasione di ingaggiare l’ex milanista a parametro zero ma dietro potrebbe esserci un’altra motivazione.

PSG, retroscena sull’arrivo di Donnarumma: Leonardo contro Navas

Stando a quanto sottolineato a ‘Rmc Sport’ da Jérôme Rothen, Leonardo avrebbe affondato il colpo perché due anni fa avrebbe avuto uno scontro con l’ex portiere del Real Madrid, Keylor Navas: “Due anni fa Leonardo si è trovato di fronte ai giocatori, ed è raro che un intero spogliatoio si trovi di fronte a un direttore sportivo, e gli hanno detto: ‘non vai nella nostra direzione…”Ci sono giocatori che hanno parlato e che sono stati duri con lui, ovvero (Keylor) Navas, (Edinson) Cavani e anche altri”.

Rothen ha aggiunto: “Pochettino non ha voluto Donnarumma e gliel’ha messo tra le mani, e questo per far vedere a Navas che giocherà un po’ meno”.