Calciomercato Juventus, svolta per l’attaccante: sta firmando adesso

Calciomercato Juventus, cambiano gli scenari per il colpo in attacco: l’incontro nella sede del club può essere decisivo

Le difficoltà offensive palesate dall’addio di Cristiano Ronaldo impongono alla Juventus di rinforzare la prima linea. I bianconeri sono al lavoro per i prossimi colpi di mercato in tal senso.

Calciomercato.it vi ha raccontato alcuni giorni fa della possibile strategia Juventus per il colpo Vlahovic a gennaio. Scenario complesso ma non da escludere, i bianconeri valutano comunque altre piste e guardano già anche a cosa potrà accadere in estate. Numerose le opzioni sul tavolo di Cherubini e dei suoi collaboratori, arrivano però nelle ultime ore notizie non positive su un nome in particolare.

Calciomercato Juventus, si allontana Dembele: l’incontro al Barcellona

Da tempo, si segue Ousmane Dembele, come possibile colpo a zero da mettere a segno a giugno. Il francese è in scadenza di contratto con il Barcellona, ma, stando a quanto riportato da ‘Cadena SER’, ieri si è registrata una nuova apertura relativamente alla sua possibile permanenza in blaugrana.

Moussa Sissoko, rappresentante dell’attaccante, ha incontrato per tre ore il ds del Barça, Mateu Alemany. Segnali di distensione rispetto al recente braccio di ferro tra le parti. L’agente di Dembele avrebbe spiegato infatti che la priorità dell’ex Borussia Dortmund, sebbene le offerte non manchino, sarebbe quella di rimanere al Camp Nou. Si lavora adesso a ridurre la distanza tra domanda e offerta in ordine al rinnovo di contratto.