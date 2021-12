Lazio, dall’intesa per il rinnovo al patto con la squadra: la settimana di Sarri

Passi in avanti per il rinnovo del contratto del tecnico della Lazio, che dopo la sconfitta con il Napoli ha tenuto a rapporto la squadra

Un segnale alla squadra e a tutto l’ambiente laziale. Claudio Lotito fa sul serio per il rinnovo del contratto di Maurizio Sarri.



Il patron biancoceleste non ha gradito la disfatta di Napoli, soprattutto per come è arrivata, ma è pronto ad a prolungare il contratto del tecnico toscano, rendendo ancor più solida la sua leadership nello spogliatoio. Lotito, al di là delle vittorie contro Roma e Inter, ha apprezzato il polso di Sarri nel gestire le diverse questioni interne, talvolta spigolose.

Su tutte quella di Luis Alberto, spedito in pancina all’occorrenza. Polso, cultura del lavoro, dell’esempio e spirito di sacrificio: Maurizio Sarri, anche per una questione anagrafica, è l’allenatore vecchio stampo, tradizionale, che piace a Lotito. Un profilo lontano dal Simone Inzaghi di turno, più giovane, più smart e “amico” dei giocatori. Dopo la disfatta del Maradona, Sarri ha tenuto la squadra a colloquio nel centro sportivo di Formello: seduta video e una lunga chiaccherata per richiamare i suoi uomini al senso di responsabilità.

Lazio, conferme contro l’Udinese

Già sui campi di Verona e Bologna, la Lazio era caduta in maniera roboante. L’ex tecnico della Juventus spera di non vedere più prestazioni simili e contro l’Udinese, stsera all’Olimpico, potrebbe mandare in campo molti dei giocatori schierati al San Paolo. Insomma, un modo per riscattare la prova deludente. Intanto, lontano dal terreno di gioco, si continua a lavorare per il rinnovo. L’intesa di massima è stata trovata una settimana fa: accordo fino al 2025 da circa 3 milioni di euro a stagione. La fumata bianca potrebbe arrivare prima di Natale.