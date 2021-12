Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Boom terze dosi, ma casi in aumento”

Coronavirus, il report settimanale della Fondazione GIMBE: numeri in crescita e l’incognita della variante Omicron, ok le terze dosi

Preoccupa l’andamento dell’epidemia di coronavirus nel nostro paese nelle ultime settimane. Il report degli ultimi sette giorni della Fondazione GIMBE conferma il trend in crescita di nuovi casi e ricoveri ospedalieri, anche nelle terapie intensive.

In particolare, tra il 24 e il 30 novembre, si registrano rispetto ai sette giorni precedenti un maggior numero di contagi (86.412 vs 69.060) e di decessi (498 vs 437), con un aumento consistente dei ricoverati (5.227 vs 4.597), delle terapie intensive (683 vs 560) e degli attuali positivi (194.270 vs 154.510).

La media mobile settimanale dei nuovi casi giornalieri si posiziona oltre quota 12mila. Incoraggia la nuova crescita, parallelamente, delle prime dosi di vaccino (+34,7%) rispetto alla settimana precedente, e il boom delle terze dosi (+52,5%). Il ciclo vaccinale è stato completato dal 77,1% della popolazione. Il report si conclude invitando alla massima prudenza relativamente alla nuova variante Omicron.