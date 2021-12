Calciomercato, svolta UFFICIALE: rescinde il contratto

Addio definitivo dopo sette anni: il Cagliari ha comunicato la risoluzione contrattuale di un attaccante

Arrivato a Cagliari nell’estate del 2014, Diego Farias ha vissuto diversi anni da autentico girovago in Serie A, indossando nei vari prestiti anche le maglie di Empoli, Lecce e non ultimo Spezia. Dopo la scorsa annata in Liguria l’attaccante brasiliano ha fatto rientro ancora una volta a Cagliari dove però ha collezionato solamente 62 minuti distribuiti in 4 spezzoni di questo campionato.

Presupposti che hanno portato alla rescissione del contratto, annunciato dalla stessa società sarda sul proprio sito ufficiale: “Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti”.