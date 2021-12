Roma-Inter, doppia assenza pesantissima | Squalifica e infortunio

Roma-Inter vedrà l’assenza di un paio di calciatori essenziali e di grande qualità. Doppia assenza pesantissima

Roma e Inter stanno giocando proprio in questo momento, impegnate rispettivamente contro Bologna e Spezia.

I padroni di casa, però, a differenza dei nerazzurri, non stanno avendo grande fortuna nella serata di oggi. La prima notizia negativa è, infatti, la squalifica di Tammy Abraham. Il bomber è stato ammonito, con un giallo molto discusso negli ultimi minuti, e non potrà esserci nel match contro l’Inter. L’attaccante ex Chelsea, infatti, era diffidato. Non è l’unica assenza per i giallorossi.

Roma-Inter, non solo Abraham: El Shaarawy out per infortunio

Come non bastasse Abraham, José Mourinho dovrà fare a meno anche di un altro calciatore molto importante per il suo gioco. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy. Al 52esimo minuto contro il Bologna, l’esterno d’attacco ha dovuto lasciare il campo per un problema alla caviglia destra. Lo staff medico ha chiesto immediatamente il cambio, al suo posto è entrato Shomurodov. Una doppia tegola che Mourinho dovrà fronteggiare nei prossimi giorni.