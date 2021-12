Barcellona, infortunio al retto femorale: UFFICIALE l’operazione

Barcellona, comunicato ufficiale del club catalano: operazione in Finlandia, poi saranno diramati i tempi di recupero

Nella stagione tutt’altro che brillante del Barcellona, arriva una nuova brutta notizia per il club catalano e il tecnico Xavi. A diramarla è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale. A causa di un infortunio al muscolo retto femorale della coscia destra, Sergi Roberto si dovrà operare in Finlandia. La società comunicherà i tempi di recupero dopo l’operazione.

Questo il comunicato del club catalano:

“Il giocatore Sergi Roberto sarà operato nei prossimi giorni per l’infortunio al muscolo retto femorale della coscia destra. La procedura sarà eseguita dal dottor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, sotto la supervisione dello staff medico del club. Al termine dell’intervento il club rilascerà un nuovo comunicato stampa. In questa stagione, nonostante sia mancato nelle ultime gare per via dell’infortunio, Sergi Roberto ha disputato 12 presenze con il Barcellona, nove in campionato e tre in Champions League”.