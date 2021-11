Intervento killer e lite in campo | Succede di tutto

Scoppia la ‘rissa’ in campo durante Verona-Cagliari dopo l’intervento brutale di Simeone, succede di tutto tra le due panchine

Brutto episodio durante Verona-Cagliari, gara della 15a giornata di Serie A in corso stasera al Bentegodi. A inizio secondo tempo le due panchine si sono rese protagoniste di una ‘rissa’ in campo dopo un brutto fallo di Simeone su Nandez.

Al minuto 49′, infatti, l’attaccante veronese si è reso artefice di un bruttissimo fallo da dietro nei confronti di Nandez al ridosso delle due panchine. L’arbitro Marcenaro ha subito fermato il gioco ammonendo l’attaccante, ma le reazioni dei giocatori e dei panhinari non si è fatta attendere. In campo si è dunque scatenato un parapiglia poi sedato non senza fatica da arbitro e assistenti.

LEGGI ANCHE >>> Sogni e occasioni a zero per la Serie A | Da Zakaria a Kamara passando per Pogba

Verona-Cagliari, lite in campo dopo un fallo di Simeone su Nandez

Successivamente, Marcenaro ha provveduto ad ammonire anche Keita e Lazovic per quanto accaduto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Simeone scatenato: top club in A con lo scambio

Verona-Cagliari si è quindi confermata una partita molto combattuta tra tatticismo e duelli fisici.