“Via dalla Juventus”, bianconero con la valigia: sentenza inappellabile

La Juventus è riuscito a portare a casa i tre punti contro la Salernitana pur soffrendo: per un bianconero la crisi continua, chiesta la cessione

Vittoria scaccia crisi, almeno nel risultato, per la Juventus: contro la Salernitana Allegri ottiene tre punti fondamentali per poter ripartire con un pizzico di serenità dopo la doppia scoppola contro Chelsea e Atalanta.

Un successo importante per il risultato ma che non cancella tutti i dubbi di prestazione che riguardano la squadra e molti singoli. Tra questi spiccano le critiche ricevute da Dejan Kulusevski. Schierato titolare, lo svedese ha deluso ancora una volta le aspettative e i tifosi non gli hanno perdonato ila sua prestazione sotto tono. Diversi ricordano i quaranta milioni spesi per acquistarlo, molti ne chiedono l’addio il prima possibile: “Via Kulusevski da questa squadra” il tweet lapidario di un tifoso bianconero e non sono pochi i messaggi di questo tenore.

Ecco alcuni tweet su Kulusevski:

VIA KULUSEVSKI DA QUESTA SQUADRA — IL WITSELIANO #NoDybala2026 (@sonopif) November 30, 2021

Ma c’è qualcuno che trova ancora del positivo in #Kulusevski ? #SalernitanaJuve — Silvio Del Bino (@SilviodelBino) November 30, 2021

Kean e kulusevski non sono buoni neanche per la salernitana.. altro che juve — Pizza tonno e alici (@DomenicoF19) November 30, 2021

#Kulusevski è chiaro che non vuole più rimanere alla Juve. — ⚪️⚫️ (@Petulordo) November 30, 2021